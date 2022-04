Soirée Caraïbes & karaoké Malesherbes Le malesherbois Catégorie d’évènement: Le Malesherbois

Malesherbes, le vendredi 13 mai à 19:30

Ca va être chaud pour cette soirée caraïbes avec des tubes “soleil” et karaoké animé par Thomas Events. Sortez vos paréos, vos tongs, et vos maillots et venez nous retrouver pour vibrer toute la soirée ! Buffet à volonté et 2 consos : 35€ par personnes.

Voir https://bookings.zenchef.com/results?rid=349342&type=web&pid=1001&lang=fr&mini=1&fullscreen=1

2022-05-13T19:30:00 2022-05-13T23:45:00

