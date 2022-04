Soirée Caraïbes & karaoké Le Malesherbois, 13 mai 2022, Le Malesherbois.

Soirée Caraïbes & karaoké Le Malesherbois

2022-05-13 19:30:00 – 2022-05-13 23:45:00

Le Malesherbois 45330

35 EUR 35 Ca va être chaud pour cette soirée caraïbes avec des tubes “soleil” et karaoké animé par Thomas Events.

Sortez vos paréos, vos tongs, et vos maillots et venez nous retrouver pour vibrer toute la soirée !

Buffet à volonté et 2 consos : 35€ par personnes.

contact@hotel-ecudefrance.fr +33 2 38 34 87 25 https://bookings.zenchef.com/results?rid=349342&type=web&pid=1001&lang=fr&mini=1&fullscreen=1

©L’Ecu de France

Le Malesherbois

dernière mise à jour : 2022-04-06 par