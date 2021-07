Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer, Finistère Soirée Caraïbes Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Carhaix-Plouguer Finistère Carhaix-Plouguer Dans le cadre du 14 juillet, une 2è soirée Caraïbes est organisée avec des concerts.

Au programme :

– Antonio Rivasy Susvallenatos, Colombie

– Son Libre, Cuba

– Trio Bacana, Brésil

– La Cosecha Del Barrio Loco, Colombie

