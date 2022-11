Soirée Cantèra avec la Bodega d’Eths Amics Gerde Gerde Catégories d’évènement: Gerde

Hautes-Pyrnes

Soirée Cantèra avec la Bodega d'Eths Amics Gerde, 3 décembre 2022, Gerde.

Salle des Fêtes Gerde Hautes-Pyrénées

2022-12-03

Salle des Fêtes GERDE

Gerde

Hautes-Pyrénées
Réservation pour les tapas :

06 70 25 89 48 ou 07 81 38 53 47
Venez à la première soirée organisée à la bodega d'Eths Amics

En concert dans la même soirée !! :

Eths Cebar

Allegria

Eths Amics eths.amics@sfr.fr

