Soirée Canon #5 au Mas de Valériole Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Soirée Canon #5 au Mas de Valériole Arles, 24 juin 2022, Arles. Soirée Canon #5 au Mas de Valériole Gageron Domaine Saint Vincent – Mas Valériole Arles

2022-06-24 19:00:00 – 2022-06-24 02:00:00 Gageron Domaine Saint Vincent – Mas Valériole

Arles Bouches-du-Rhône La cour du domaine devient le temps d’une soirée le théâtre d’un grand rassemblement où partage et convivialité sont les maître-mots. Réunis au pied du platane centenaire pour déguster les vins du domaine, autour de grandes tables champêtres pour profiter des mets proposés par les food-trucks, ou devant la piste pour danser jusqu’au bout de la nuit, les occasions de partage et d’échange sont légion ; sans oublier bien sûr les diverses animations proposées ! La Soirée Canon est de retour pour sa 5ème édition !

Au programme : bar à vin, food trucks, concerts et animations dans le cadre enchanteur et pittoresque du Mas de Valériole. contact@masdevaleriole.com +33 4 90 97 10 41 https://www.masdevaleriole.com/

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Arles Adresse Gageron Domaine Saint Vincent - Mas Valériole Ville Arles lieuville Gageron Domaine Saint Vincent - Mas Valériole Arles Departement Bouches-du-Rhône

