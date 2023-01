Soirée canard gras Bellefont-La Rauze Bellefont-La Rauze Bellefont-La Rauze Catégories d’Évènement: Bellefont-La Rauze

Lot Bellefont-La Rauze 18 EUR Menu : Soupe de légumes

Fritons

Os de canard

Quartiers

Salade

Cabécou

Dessert

Café Organisé par le comité de fêtes de Cours. Repas animé par Sabrina suivi d’une soirée dansante. Réservez rapidement car les places sont limitées. Date limite d’inscription le dimanche 29 Janvier 2023. Merci de prévoir vos couverts complets. +33 6 88 39 64 23 meat-4813261_960_720

