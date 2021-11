Baron-sur-Odon Salle polyvalente de Baron sur Odon Baron-sur-Odon, Calvados Soirée canapé Salle polyvalente de Baron sur Odon Baron-sur-Odon Catégories d’évènement: Baron-sur-Odon

Salle polyvalente de Baron sur Odon, le samedi 22 janvier 2022 à 20:30

Confortablement installés dans les canapés, sur des coussins ou dans les chiliennes, les participants écouteront les lectures autour du thème proposé, entrecoupées de morceaux musicaux choisis.

2022-01-22T20:30:00 2022-01-22T23:00:00

