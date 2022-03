Soirée Camarguaise à la manade Blanc Arles, 12 avril 2022, Arles.

Soirée Camarguaise à la manade Blanc Le Sambuc Domaine de Paulon Arles

2022-04-12 17:45:00 – 2022-05-08 Le Sambuc Domaine de Paulon

Arles Bouches-du-Rhône

A la découverte du travail du gardian. Au cœur du Parc Naturel Régional de Camargue, entrez dans l’intimité d’une manade. Vivez une expérience inoubliable en partageant un moment privilégié avec la famille Blanc, riziculteurs, éleveurs de chevaux et taureaux Camargue passionnés.



Dîner inclus : apéritif avec kir ou sangria accompagnés de spécialités camarguaises, terrine de taureau du mas et salade verte, boeuf gardian et riz de Camargue, fromage, glace ou patisserie, vin de pays rouge et rosé. Fin des activités vers 23h30.

Le temps d’une soirée, découvrez la vie dans une famille de manadiers riziculteurs.

