Saint-André-d'OlérarguesSaint-André-d'Olérargues Saint-André-d'Olérargues Saint-André-d'Olérargues Gard, Saint-André-d'Olérargues Soirée camargaise à la Manade du Joncas Saint-André-d’Olérargues Saint-André-d’Olérargues Saint-André-d'OlérarguesSaint-André-d'Olérargues Catégories d’évènement: Gard

Saint-André-d'Olérargues

Soirée camargaise à la Manade du Joncas Saint-André-d’Olérargues Saint-André-d’Olérargues, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Saint-André-d'OlérarguesSaint-André-d'Olérargues. Soirée camargaise à la Manade du Joncas 2021-07-07 – 2021-07-07

Saint-André-d’Olérargues Gard Saint-André-d’Olérargues Gard Saint-André-d’Olérargues A partir de 19h, venez profiter d’une soirée typiquement camarguaise au coeur d’une manade en dégustant des produits fermiers (paëlla, gardianne de taureaux, assiette de tapas …) et en profitant des nombreuses animations ( tri du bétail, jeux de gardians, spectacle équestre …) A partir de 19h Tarif entrée : 5€, gratuit pour les – de 12 ans manadedujoncas@gmail.com +33 4 66 89 30 42 http://www.manadedujoncas.com/ Droits libres dernière mise à jour : 2021-07-03 par OFFICE DE TOURISME PROVENCE OCCITANE

Détails Catégories d’évènement: Gard, Saint-André-d'Olérargues Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-André-d'Olérargues Saint-André-d'Olérargues Adresse Ville Saint-André-d'OlérarguesSaint-André-d'Olérargues lieuville 44.16039#4.47221