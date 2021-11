Miramas Gymnase Saint Suspi Bouches-du-Rhône, Miramas Soirée Calendale Gymnase Saint Suspi Miramas Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Gymnase Saint Suspi, le samedi 11 décembre à 20:30

Soirée Calendale —————- ### 20h30 au gymnase Saint-Suspi En partenariat avec les associations Li galoi prouvençau, Laissa dire, Lei viei pastoureu, la chorale provençale d’Istres, Lis enfant dis Aupiho, le théâtre du Hasard. Célébration des traditions provençales, le temps d’une soirée chaleureuse avec un spectacle rythmé par le rituel du cacho fiò, table des 13 desserts, explication et dégustation, histoires, musique, chants.

Entrée libre et gratuite

Célébration des traditions provençales Gymnase Saint Suspi Chemin du Creux, 13140 Miramas Bouches du Rhône

2021-12-11T20:30:00 2021-12-11T23:00:00

