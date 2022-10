SOIRÉE CAFÉ-THÉÀTRE Saint-Jean-d’Ormont Saint-Jean-d'Ormont Catégories d’évènement: Saint-Jean-d'Ormont

Vosges Saint-Jean-d’Ormont Soirée café-théâtre pièce « d’un sexe à l’autre » : quelle femme n’a pas rêvé, ne serait-ce que 24 h, être dans la peau d’un homme et réciproquement ? Après une dispute de couple, Clarisse souhaite que Bertrand prenne sa place pour mieux la comprendre. Le lendemain matin, ce voeu se réalise et ils se retrouvent dans la peau de l’un et de l’autre.

Menu : assiette de tapas, boeuf façon Thaï aux saveurs d’Asie et ses légumes croquants, tiramisu au café amaretto.

Le tarif comprend le spectacle, le repas (hors boisson), l’apéritif et le café.

Réservations au 06 79 39 83 69. +33 6 79 39 83 69 Saint-Jean-d’Ormont

