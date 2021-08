Changé Centre socioculturel François Rabelais Changé, Sarthe Soirée cabaret : Voyagissimo ! Centre socioculturel François Rabelais Changé Catégories d’évènement: Changé

Sarthe

Soirée cabaret : Voyagissimo ! Centre socioculturel François Rabelais, 17 décembre 2021, Changé. Soirée cabaret : Voyagissimo !

Centre socioculturel François Rabelais, le vendredi 17 décembre à 20:30

Ce spectacle original intitulé “Voyagissimo” nous embarque pour un voyage autour du monde, alternant différents tableaux comme autant d’évocations de destinations paradisiaques. Attachez vos ceintures direction Hawaï, Bollywood, Venise, CopaCabana, avec des danses celtiques ou orientales, sans oublier le très parisien French Cancan ! La troupe se compose de 3 danseuses, 2 danseurs et un humoriste-transformiste. Des artistes professionnels issus des plus grands cabarets parisiens (le Paradis Latin, la Nouvelle Eve, le Lido..). Strass, paillettes et humour seront au programme de cette soirée !

Tarif plein : 12 € / Adhérents : 10 € / Réduit : 8 € / – 12 ans : gratuit

Le temps d’une soirée, vivez l’ambiance digne des plus grands cabarets parisiens ! Centre socioculturel François Rabelais 1, place Victor Hugo 72560 Changé Changé Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-17T20:30:00 2021-12-17T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Changé, Sarthe Autres Lieu Centre socioculturel François Rabelais Adresse 1, place Victor Hugo 72560 Changé Ville Changé lieuville Centre socioculturel François Rabelais Changé