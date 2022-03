Soirée cabaret Vielle-Saint-Girons Vielle-Saint-Girons Catégories d’évènement: Landes

Vielle-Saint-Girons

Soirée cabaret Vielle-Saint-Girons, 12 mars 2022, Vielle-Saint-Girons. Soirée cabaret Route de Pichelèbe Nouvelle salle des fêtes de Vielle Vielle-Saint-Girons

2022-03-12 20:00:00 – 2022-03-12 23:00:00 Route de Pichelèbe Nouvelle salle des fêtes de Vielle

Vielle-Saint-Girons Landes Vielle-Saint-Girons Soirée Cabaret (repas/spectacle) avec le Mirage de Mézos.

Repas adulte 20 €, enfant 8 €.

Renseignements au 05 58 47 94 98.

Inscriptions au 06 76 33 29 27.

Sur présentation du pass vaccinal pour les + de 16 ans, pass sanitaire pour les 12 – 16 ans. Soirée Cabaret (repas/spectacle) avec le Mirage de Mézos.

Repas adulte 20 €, enfant 8 €.

Renseignements au 05 58 47 94 98.

Inscriptions au 06 76 33 29 27.

Sur présentation du pass vaccinal pour les + de 16 ans, pass sanitaire pour les 12 – 16 ans. Soirée Cabaret (repas/spectacle) avec le Mirage de Mézos.

Repas adulte 20 €, enfant 8 €.

Renseignements au 05 58 47 94 98.

Inscriptions au 06 76 33 29 27.

Sur présentation du pass vaccinal pour les + de 16 ans, pass sanitaire pour les 12 – 16 ans. ESCAL

Route de Pichelèbe Nouvelle salle des fêtes de Vielle Vielle-Saint-Girons

dernière mise à jour : 2022-02-09 par Côte Landes Nature Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Landes, Vielle-Saint-Girons Autres Lieu Vielle-Saint-Girons Adresse Route de Pichelèbe Nouvelle salle des fêtes de Vielle Ville Vielle-Saint-Girons lieuville Route de Pichelèbe Nouvelle salle des fêtes de Vielle Vielle-Saint-Girons Departement Landes

Vielle-Saint-Girons Vielle-Saint-Girons Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vielle-saint-girons/

Soirée cabaret Vielle-Saint-Girons 2022-03-12 was last modified: by Soirée cabaret Vielle-Saint-Girons Vielle-Saint-Girons 12 mars 2022 Landes Vielle-Saint-Girons

Vielle-Saint-Girons Landes