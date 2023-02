Soirée cabaret “Une soirée pour Gerry Boudreau”, avec Sussie Arvesen et Terry Bradford / Festival “La Semaine Acadienne 2023” Rue Arthur Leduc Courseulles-sur-Mer Catégories d’Évènement: Calvados

Calvados Durant cette soirée, Sussie Arvesen et Terry Bradford , grands amis de Gerry Boudreau qui nous a quitté voici deux ans, interprèteront les chansons qu’ils jouaient avec lui lors des concerts qu’ils donnaient dans toute la France. Billetterie: https://www.billetweb.fr/une-soiree-avec-gerry-boudreau Durant cette soirée, Sussie Arvesen et Terry Bradford , grands amis de Gerry Boudreau qui nous a quitté voici deux ans, interprèteront les chansons qu’ils jouaient avec lui lors des concerts qu’ils donnaient dans toute la France. Billetterie: https://www.billetweb.fr/une-soiree-avec-gerry-boudreau Rue Arthur Leduc OMAC Courseulles-sur-Mer

