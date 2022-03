Soirée cabaret Trébeurden Trébeurden Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Trébeurden

Soirée cabaret Trébeurden, 19 mars 2022, Trébeurden. Soirée cabaret Rue des Plages Le Sémaphore Trébeurden

2022-03-19 19:30:00 – 2022-03-19 00:00:00 Rue des Plages Le Sémaphore

Trébeurden Côtes d’Armor Trébeurden Soirée cabaret organisée par l’Association Solidarité Roumanie de Trébeurden.

Repas (apéro, entrée, plat, fromage, dessert, café).

Animation avec le groupe de musique des Balkans : Tac’haff.

La soirée se termine par un mini fest-noz. gerard.chartie@gmail.com Soirée cabaret organisée par l’Association Solidarité Roumanie de Trébeurden.

Repas (apéro, entrée, plat, fromage, dessert, café).

Animation avec le groupe de musique des Balkans : Tac’haff.

La soirée se termine par un mini fest-noz. Rue des Plages Le Sémaphore Trébeurden

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Trébeurden Autres Lieu Trébeurden Adresse Rue des Plages Le Sémaphore Ville Trébeurden lieuville Rue des Plages Le Sémaphore Trébeurden Departement Côtes d'Armor

Trébeurden Trébeurden Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trebeurden/

Soirée cabaret Trébeurden 2022-03-19 was last modified: by Soirée cabaret Trébeurden Trébeurden 19 mars 2022 Côtes-d’Armor Trébeurden

Trébeurden Côtes d'Armor