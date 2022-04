SOIRÉE CABARET Siersthal Siersthal Catégories d’évènement: Moselle

Siersthal

SOIRÉE CABARET Siersthal, 30 avril 2022, Siersthal. SOIRÉE CABARET Espace Vitrac-Saint-Vincent 4 Place de l’église Siersthal

2022-04-30 19:30:00 19:30:00 – 2022-04-30 Espace Vitrac-Saint-Vincent 4 Place de l’église

Siersthal Moselle Siersthal 30 EUR L’Interassociation de Siersthal organise une soirée cabaret. Musique avec le magicien Jonathan Daniels, l’accordéoniste Alain Dubois, les chanteurs Jo Mana, Jérémy Tauziède, Selen, Pauline, l’école de musique du Pays de Bitche et les danseuses d’art en mouvement.

Repas sur place avec au menu: couscous royal.

Billetterie sur : https://www.billetweb.fr/soiree-cabaret-siersthal-2022 +33 6 19 66 56 66 Espace Vitrac-Saint-Vincent 4 Place de l’église Siersthal

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Siersthal Autres Lieu Siersthal Adresse Espace Vitrac-Saint-Vincent 4 Place de l'église Ville Siersthal lieuville Espace Vitrac-Saint-Vincent 4 Place de l'église Siersthal Departement Moselle

Siersthal Siersthal Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/siersthal/

SOIRÉE CABARET Siersthal 2022-04-30 was last modified: by SOIRÉE CABARET Siersthal Siersthal 30 avril 2022 Moselle Siersthal

Siersthal Moselle