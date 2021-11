Soirée Cabaret Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, 20 novembre 2021, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin.

Soirée Cabaret Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

2021-11-20 – 2021-11-20

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Une soirée Cabaret est organisée le samedi 20 novembre à la salle des fêtes de Scey-sur-Saône par 3 élèves de la MFR de Chargey-Lès-Gray. Venez assister au spectacle de la troupe Voice and Dance!. plus d’1h30 de danses et de chants avec une quinzaine d’artistes amateurs passionnés. Réservations conseillées (par tel ou mail). De quoi passer une agréable soirée après ces mois de disette en terme de festivités!

claire.dubs750@gmail.com

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

