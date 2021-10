Soirée Cabaret Satirique “All’ Arrabbiata” par la Cie Trilces Théâtre Rampoux, 13 novembre 2021, Rampoux.

Soirée Cabaret Satirique “All’ Arrabbiata” par la Cie Trilces Théâtre 2021-11-13 19:00:00 19:00:00 – 2021-11-13

Rampoux Lot Rampoux

25 EUR Ce cabaret satirique pose de nombreuses questions, à travers les textes cyniques d’Ascanio Celestini, très connu en Italie pour ses chroniques télévisuelles dans lesquelles il critique le pouvoir, les modes de pensées et le modèle économique actuel.

On y parle de la pauvreté, de la difficulté à se positionner et s’engager, des clivages sociaux, de la grande industrie, de la solidarité, de la répartition inégale des ressources, des discours des politiques, de l’impossibilité à chambouler un ordre établi.

On s’attaque frontalement à ces thématiques pour créer l’événement, la célébration et la joie de rire de nos déboires.

Réservation obligatoire avant le 10 novembre 2021

L’association Chercheurs d’Étoiles présente “All’ Arrabbiata”, cabaret satirique, par la Cie Trilces Théâtre.

Ce spectacle sera suivi d’un repas à l’italienne et d’un P’tit bal Trad animé par Les Barjacaires.

Ce cabaret satirique pose de nombreuses questions, à travers les textes cyniques d’Ascanio Celestini, très connu en Italie pour ses chroniques télévisuelles dans lesquelles il critique le pouvoir, les modes de pensées et le modèle économique actuel.

On y parle de la pauvreté, de la difficulté à se positionner et s’engager, des clivages sociaux, de la grande industrie, de la solidarité, de la répartition inégale des ressources, des discours des politiques, de l’impossibilité à chambouler un ordre établi.

On s’attaque frontalement à ces thématiques pour créer l’événement, la célébration et la joie de rire de nos déboires.

Réservation obligatoire avant le 10 novembre 2021

©Arthur Bramao

dernière mise à jour : 2021-10-21 par OT Cazals-Salviac