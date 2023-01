Soirée cabaret Salles Salles Catégories d’Évènement: Gironde

Salles

Soirée cabaret Salles, 25 février 2023

2023-02-25

Gironde EUR 3 La Troupe Rebola comme vous ne l’avez jamais vue…

Rendez-vous à la salle des fêtes du bourg pour une soirée cabaret proposée par la Troupe Rebola.

Buvette et restauration sur place.

Salles

