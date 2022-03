Soirée cabaret Sainte-Sève, 2 avril 2022, Sainte-Sève.

Soirée cabaret Rue de la Mairie Maison des associations Sainte-Sève

2022-04-02 20:30:00 – 2022-04-02 23:30:00 Rue de la Mairie Maison des associations

Sainte-Sève Finistère Sainte-Sève

Soirée chansons et musique du monde à la Maison des associations de Sainte-Sève

1ère partie :

« La petite section et ses musiciens »

Groupe de chants accompagné par ses trois musiciens

2ème partie :

Le groupe Arzan avec ses compositions inspirées, réunies en un spectacle sur le thème du souffle, où le chant des instruments à vent et des langues anciennes du monde prend vie sur une assise de percussions, de contrebasse et de claviers.

Kevin Le Saint : flûtes et claviers, Théo Pichard : claviers et textes, Ivan Le Saint : contrebasse, Eric Ganter : batterie, Pierre Yves Le Berre : son

foyer.sanseo@gmail.com +33 6 30 92 06 84

