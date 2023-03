Soirée Cabaret, 11 mars 2023, Saint-YbardSaint-Ybard . Soirée Cabaret Foyer Rural

Corrèze Foyer Rural Saint-Ybard Corrèze Saint-Ybard 20h30 au Foyer rural. Entrée 10€ – gratuit pour les enfants jusqu’à 10 ans. Sketch et chansons présentés par l’association Son et Lumière de Gimel-les-Cascades. Foyer Rural Saint-Ybard Saint-Ybard

