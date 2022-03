Soirée cabaret Saint-Martin-de-Sanzay, 12 mars 2022, Saint-Martin-de-Sanzay.

Soirée cabaret À la Ballastière Chemin d’Uzu Saint-Martin-de-Sanzay

2022-03-12 – 2022-03-12 À la Ballastière Chemin d’Uzu

Saint-Martin-de-Sanzay Deux-Sèvres Saint-Martin-de-Sanzay

EUR 12 Le TMT vous invite à une soirée cabaret autour de la chanson avec Dominique Desmons et Jean-Claude Robert ! Le thème de la soirée est inspiré par le lieu emblématique de “La Ballastière”. Vous dégusterez des friandises musicales et gustatives. Une soirée placée sous le signe du rire et du sourire !!!

TMT

À la Ballastière Chemin d’Uzu Saint-Martin-de-Sanzay

