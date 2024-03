Soirée Cabaret Saint-Laurent-Médoc, samedi 6 avril 2024.

Soirée Cabaret Saint-Laurent-Médoc

Soirée Cabaret avec la présence de Les Pin up Margalaises des écoles de danse LDanse Lucie Boyer et L’Entre-Deux-Danses et du groupe les sans interdit.

Un grand merci à eux pour leur présence et de nous permettre d’organiser cet événement pour l’aéssociation « un sourir pour Eliot ».

Lors de cette soirée, vous pourrez profiter d’un magnifique spectacle accompagné d’une assiette dînatoire.

Sur réservation par mail, tél ou en ligne 20 20 EUR.

Début : 2024-04-06 20:00:00

fin : 2024-04-06

Salle des fêtes

Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine unsourirepoureliot@outlook.fr

