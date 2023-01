SOIRÉE CABARET Saint-Gildas-des-Bois Saint-Gildas-des-Bois Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

SOIRÉE CABARET Saint-Gildas-des-Bois, 24 février 2023
Salle des petits moulins, 76 rue de Bel Air

Loire-Atlantique « Soirée cabaret » Philippe Bonnemann

Quand la magie devient humour !

Philippe Bonnemann, Maître Magicien Illusionniste d’expérience, véritable show man, reconnu par la profession, artiste complet à l’indéniable charisme, vous propose son nouveau spectacle ‘Sensation Magique ».

Ce magicien entre en scène comme un ouragan. Son humour dévastateur, ses tours de magie délirants enthousiasment le public, même les plus récalcitrants.

Un savoureux mélange de grandes illusions, de manipulations inouïes, de mentalisme, de close-up, entremêlés de tours visuels très poétiques, laissant une place pour la participation de certains spectateurs sur scène toujours avec beaucoup d’élégance, de sympathie. Tarif adulte : 10€

Billetterie : le jour des spectacles au guichet.

En mairie ou par téléphone

Renseignements : 02 40 01 54 54

