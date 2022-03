Soirée cabaret Saint-Clair-sur-les-Monts Saint-Clair-sur-les-Monts Catégories d’évènement: Saint-Clair-sur-les-Monts

Seine-Maritime

Soirée cabaret Saint-Clair-sur-les-Monts, 25 mars 2022, Saint-Clair-sur-les-Monts. Soirée cabaret Saint-Clair-sur-les-Monts

2022-03-25 – 2022-03-25

Saint-Clair-sur-les-Monts Seine-Maritime Saint-Clair-sur-les-Monts Vivez une soirée cabaret avec la présence de Cristal Chic, autour d’un bon repas préparé par le restaurant L’Actrice. Vivez une soirée cabaret avec la présence de Cristal Chic, autour d’un bon repas préparé par le restaurant L’Actrice. +33 2 35 95 33 66 Vivez une soirée cabaret avec la présence de Cristal Chic, autour d’un bon repas préparé par le restaurant L’Actrice. Saint-Clair-sur-les-Monts

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Clair-sur-les-Monts, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Clair-sur-les-Monts Adresse Ville Saint-Clair-sur-les-Monts lieuville Saint-Clair-sur-les-Monts Departement Seine-Maritime

Soirée cabaret Saint-Clair-sur-les-Monts 2022-03-25 was last modified: by Soirée cabaret Saint-Clair-sur-les-Monts Saint-Clair-sur-les-Monts 25 mars 2022 Saint-Clair-sur-les-Monts seine-maritime

Saint-Clair-sur-les-Monts Seine-Maritime