Soirée cabaret rock'n'swing burlesque Plaisance, 22 avril 2022

2022-04-22 – 2022-04-22

Nous vous proposerons un MENU COMPLET et BOISSON autour du concert.

Menu :

Feuilleté d’escargot,

Tartiflette ou Croziflette

Tarte poire amande ou Bavarois.

Projet Newton vous présentera cabaret rock’n’swing burlesque avec costumes, paillettes et accessoires variés. Sur un répertoire des années 20 à 70 où chansons françaises à texte des années folles côtoient des standards de jazz, swing et rock revisités…ils vous proposent un univers cabaret accessible et chaleureux !

A titre d’exemple, vous retrouverez du Boris Vian, Gainsbourg, Brenda Lee, Rose Murphy, Buddy Rich, Mistinguett, Jeanne Moreau,…

Composé de cinq musiciens-comédiens munis d’une multitude d’instruments (contrebasse, piano, batterie, guitare, trompette) et de petits objets (flûte à nez, oeufs, maracas, kazoo, shaker,…) qui accompagnent la voix pleine de vie de Penny Blue.

C’est un concert à voir et à écouter, un spectacle complet où les personnages vivent au travers des interventions, numéros et chansons…ils nous amèneront une ambiance, du festif et de l’humour !

Les Magnolias vous présentent le dernier concert de la saison et vous invite à découvrir PROJET NEWTON

