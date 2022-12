Soirée Cabaret – Réveillon du Jour de l’an à la Résidence DOMITYS de Bayeux Bayeux Bayeux Catégories d’évènement: Bayeux

Calvados

Soirée Cabaret – Réveillon du Jour de l'an à la Résidence DOMITYS de Bayeux
4, chemin saint julien Résidence DOMITYS Les Falaises Blanches Bayeux Calvados
2022-12-31

2022-12-31 – 2022-12-31

Résidence DOMITYS Les Falaises Blanches 4, chemin saint julien

Bayeux

Calvados Au menu de ce dîner-spectacle (soirée Cabaret Transformiste) :

– Noix de saint Jacques sur lit de poireaux, coulis de potiron et tuile filet

– Filet de Saint-Pierre, viennoise citronnée, beurre blanc, tagliatelles fraîches et sa poêlée de champignons

– Chariot de fromages,

– Profiteroles au caramel, éclats de nougatine Domitys

Résidence DOMITYS Les Falaises Blanches 4, chemin saint julien Bayeux

