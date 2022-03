Soirée Cabaret : repas + spectacle ” Magie & Cyryl Lyns et ses danseuses” Talais Talais Catégories d’évènement: Gironde

Talais

Soirée Cabaret : repas + spectacle ” Magie & Cyryl Lyns et ses danseuses” Talais, 19 mars 2022, Talais. Soirée Cabaret : repas + spectacle ” Magie & Cyryl Lyns et ses danseuses” Salle des fêtes Route de Jean de l’Ouille Talais

2022-03-19 – 2022-03-19 Salle des fêtes Route de Jean de l’Ouille

Talais Gironde Talais +33 6 11 75 07 60 Salle des fêtes Route de Jean de l’Ouille Talais

dernière mise à jour : 2022-03-05 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Talais Autres Lieu Talais Adresse Salle des fêtes Route de Jean de l'Ouille Ville Talais lieuville Salle des fêtes Route de Jean de l'Ouille Talais Departement Gironde

Talais Talais Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/talais/

Soirée Cabaret : repas + spectacle ” Magie & Cyryl Lyns et ses danseuses” Talais 2022-03-19 was last modified: by Soirée Cabaret : repas + spectacle ” Magie & Cyryl Lyns et ses danseuses” Talais Talais 19 mars 2022 Gironde Talais

Talais Gironde