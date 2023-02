Soirée cabaret Plounévez-Lochrist Catégories d’Évènement: Finistère

Plounévez-Lochrist

Soirée cabaret, 4 mars 2023, Plounévez-Lochrist . Soirée cabaret Salle Lan Inizan Plounévez-Lochrist Finistere

2023-03-04 – 2023-03-04 Plounévez-Lochrist

Finistere Comme tous les ans, l’association « Culture et Loisirs » organise sa soirée cabaret. Cette année, nous vous emmènerons à la découverte de la culture portugaise avec le groupe folklorique Alégria do Minho de Saint-Brieuc. Pendant et après le repas, l’ambiance sera assurée par ce groupe de musiciens, danseurs et danseuses en costume qui vous fera partager les réjouissances des traditions portugaises. Tout est réuni pour donner à ce moment de convivialité un charme inoubliable. Et, pour ceux qui le souhaiteront, la soirée se terminera en dansant avec le groupe folklorique. Places limitées à 110 convives. Tarifs : 30 € par personne repas + spectacle (règlement par chèque uniquement). Bulletins de réservation à déposer dans le hall de la bibliothèque de Plounévez dans la boîte aux lettres, réservée à cet usage jusqu’au 22 février. Plounévez-Lochrist

dernière mise à jour : 2023-02-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plounévez-Lochrist Autres Lieu Plounévez-Lochrist Adresse Salle Lan Inizan Plounévez-Lochrist Finistere Ville Plounévez-Lochrist lieuville Plounévez-Lochrist Departement Finistere

Plounévez-Lochrist Plounévez-Lochrist Finistere https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plounevez-lochrist /

Soirée cabaret 2023-03-04 was last modified: by Soirée cabaret Plounévez-Lochrist 4 mars 2023 finistère Plounévez-Lochrist Salle Lan Inizan Plounévez-Lochrist Finistere

Plounévez-Lochrist Finistere