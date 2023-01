Soirée cabaret Plerguer Plerguer Plerguer Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Plerguer

Soirée cabaret Plerguer, 11 février 2023, Plerguer Plerguer. Soirée cabaret 4 rue du Champ Jouan Salle Chateaubriand Plerguer Ille-et-Vilaine Salle Chateaubriand 4 rue du Champ Jouan

2023-02-11 – 2023-02-11

Salle Chateaubriand 4 rue du Champ Jouan

Plerguer

Ille-et-Vilaine Plerguer Dîner-spectacle à l’occasion de la Saint-Valentin

Décollage pour un voyage vers Venise. Plumes, strass, seront au rendez-vous avec Micro’chant Renseignements et réservation obligatoire auprès du Comité des Fêtes avant le 4 février +33 6 72 43 02 04 Salle Chateaubriand 4 rue du Champ Jouan Plerguer

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Plerguer Autres Lieu Plerguer Adresse Plerguer Ille-et-Vilaine Salle Chateaubriand 4 rue du Champ Jouan Ville Plerguer Plerguer lieuville Salle Chateaubriand 4 rue du Champ Jouan Plerguer Departement Ille-et-Vilaine

Plerguer Plerguer Plerguer Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plerguer-plerguer/

Soirée cabaret Plerguer 2023-02-11 was last modified: by Soirée cabaret Plerguer Plerguer 11 février 2023 4 rue du Champ Jouan Salle Chateaubriand Plerguer Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine Plerguer Plerguer Ille-et-Vilaine

Plerguer Plerguer Ille-et-Vilaine