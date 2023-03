SOIRÉE CABARET L'Isle-en-Rigault L'Isle-en-Rigault Catégories d’Évènement: L'Isle-en-Rigault

Meuse L’Isle-en-Rigault L’association des Vieux Chariots de Robert-Espagne organise une soirée cabaret animée par un duo hors-pair (Alice et Laurent FRAICHE) : Fresh N’Peach qui interprétera des grands classiques de la chanson française, du jazz, de la comédie musicale, de la bossa nova et de la variété internationale.

Buvette et restauration sur place.

Tarif sans repas. Tarif réduit en pré-réservation jusqu’au 25 mars puis tarif plein le jour J. Venez nombreux pour écouter ce joyeux duo. randodutacot55@gmail.com +33 7 68 57 81 60 Fresh n’Peach

