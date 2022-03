Soirée Cabaret Les Martinats,Boussac-Bourg (23)

Les Martinats, Boussac-Bourg (23), le samedi 9 avril à 20:30

Chansons caloriques, d’amour, d’humour, d’humeur, sur des musiques inspirées des ambiances cajun et zydéco. Avec Jacky Lemarteau, compositions, accordéon, chant Tony Lapince, arrangements, mandoline, violon, banjo, chant. *source : événement [Soirée Cabaret](https://agendatrad.org/e/35954) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Prix libre

2022-04-09T20:30:00 2022-04-09T22:00:00

