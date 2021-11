Lisses Jardin des Envies Essonne, Lisses Soirée Cabaret Les Folles de Paris Jardin des Envies Lisses Catégories d’évènement: Essonne

Lisses

Soirée Cabaret Les Folles de Paris Jardin des Envies, 4 décembre 2021, Lisses. Soirée Cabaret Les Folles de Paris

Jardin des Envies, le samedi 4 décembre à 20:00

Le Jardin des Envies en collaboration avec Even Prod recoivent Les Folles de Paris pour un spectable transformiste d’exception. Venez diner dans une ambiance DISCO. Diner inclus (entree/plat/dessert) Pour plus d’informations contacter Mélanie au 07 83 86 87 59.

49€

SOIREE CABARET /DINER /TRANSFORMISTES Jardin des Envies 1 rue du bois chaland Lisses Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T20:00:00 2021-12-04T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Lisses Autres Lieu Jardin des Envies Adresse 1 rue du bois chaland Ville Lisses lieuville Jardin des Envies Lisses