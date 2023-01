SOIRÉE CABARET – LÉGEND’AIR Ancerville Ancerville OT SUD MEUSE Ancerville Catégories d’Évènement: Ancerville

Meuse

SOIRÉE CABARET – LÉGEND’AIR Ancerville, 25 février 2023, Ancerville OT SUD MEUSE Ancerville. SOIRÉE CABARET – LÉGEND’AIR Rue de le Chalaide du Brûly Salle des fêtes du Brûly Ancerville Meuse Salle des fêtes du Brûly Rue de le Chalaide du Brûly

2023-02-25 20:00:00 20:00:00 – 2023-02-25

Salle des fêtes du Brûly Rue de le Chalaide du Brûly

Ancerville

Meuse Ancerville Meuse 65 EUR Soirée animée par Christophe MUEL, ses danseuses et Adeline PARIS avec repas comme suit : apéritif avec ses mignardises, duo de saveurs (foie gras, magrets fumés et saumon fumé), douceur glacée, pavé de veau sauce champenoise, valse de feuilles et son duo de fromages et aumônière de pomme.

Sur réservation uniquement, avant le 23 février. Tarif hors boissons.

Accès PMR.

Organisé par le Comité Ancervillois des Fêtes et des Loisirs. +33 6 65 17 40 02 Comité Ancervillois des Fêtes et des Loisirs

Salle des fêtes du Brûly Rue de le Chalaide du Brûly Ancerville

dernière mise à jour : 2023-01-16 par OT SUD MEUSE

Détails Catégories d’Évènement: Ancerville, Meuse Autres Lieu Ancerville Adresse Ancerville Meuse OT SUD MEUSE Salle des fêtes du Brûly Rue de le Chalaide du Brûly Ville Ancerville OT SUD MEUSE Ancerville lieuville Salle des fêtes du Brûly Rue de le Chalaide du Brûly Ancerville Departement Meuse

Ancerville Ancerville OT SUD MEUSE Ancerville Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ancerville-ot-sud-meuse-ancerville/

SOIRÉE CABARET – LÉGEND’AIR Ancerville 2023-02-25 was last modified: by SOIRÉE CABARET – LÉGEND’AIR Ancerville Ancerville 25 février 2023 Ancerville Ancerville Meuse Meuse OT SUD MEUSE Rue de le Chalaide du Brûly Salle des fêtes du Brûly Ancerville Meuse

Ancerville OT SUD MEUSE Ancerville Meuse