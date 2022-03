SOIREE CABARET : « LE VOYAGE DES MISS RÉTRO » Maraussan Maraussan Catégories d’évènement: Hérault

Maraussan

SOIREE CABARET : « LE VOYAGE DES MISS RÉTRO » Maraussan, 19 mars 2022, Maraussan. SOIREE CABARET : « LE VOYAGE DES MISS RÉTRO » Maraussan

2022-03-19 – 2022-03-19

Maraussan Hérault Maraussan Avec la participation de la cuisine gourmande de Régina.

Dîner et spectacle : 25 €. Réservations : La Cuisine Gourmande de Regina 06 25 50 51 21

Maraussan

