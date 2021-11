Le Pouliguen Le Pouliguen 44510, Le pouliguen SOIRÉE CABARET Le Pouliguen Le Pouliguen Catégories d’évènement: 44510

Le pouliguen

SOIRÉE CABARET Le Pouliguen, 11 décembre 2021, Le Pouliguen. SOIRÉE CABARET Salle des fêtes André Ravache Place de la Duchesse Anne Le Pouliguen

2021-12-11 – 2021-12-11 Salle des fêtes André Ravache Place de la Duchesse Anne

Le Pouliguen 44510 Le Comité Municipal des Fêtes organise sa Soirée Cabaret : Dîner-spectacle avec soirée dansante (service à table)

Réservations les 5-6-12 et 13 novembre de 9h30 à 12h à la salle Marcel Baudry

Places limitées.

Renseignements au 06 86 87 03 53 cmdflepouliguen@gmail.com http://cmdflepouliguen.fr/ Le Comité Municipal des Fêtes organise sa Soirée Cabaret : Dîner-spectacle avec soirée dansante (service à table)

Réservations les 5-6-12 et 13 novembre de 9h30 à 12h à la salle Marcel Baudry

Places limitées.

Renseignements au 06 86 87 03 53 Salle des fêtes André Ravache Place de la Duchesse Anne Le Pouliguen

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

Détails Catégories d’évènement: 44510, Le pouliguen Autres Lieu Le Pouliguen Adresse Salle des fêtes André Ravache Place de la Duchesse Anne Ville Le Pouliguen lieuville Salle des fêtes André Ravache Place de la Duchesse Anne Le Pouliguen