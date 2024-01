Soirée cabaret Le Blanc, samedi 17 février 2024.

Soirée cabaret Le Blanc Indre

Samedi

2e édition de notre soirée de soutien avec repas et concert. La soirée se composera de deux temps, un repas-spectacle sur le thème du cabaret, et une fin de soirée haute en musique et en danse !

La Cantina Libre revient pour nous proposer un incroyable menu digne du Moulin Rouge… L’animation scénique sera assurée par trois membres du Collectif le Hic (Tours), Béton Mouillé, Lana Charles et Paule Couronne (qui ne manqueront pas de vous surprendre), ainsi que par trois circassiens de la Compagnie Bikes & Rabbits (Nantes)

Dès la fin du repas, on vous ramène le soleil sur scène avec Las Gabachas de la Cumbia (Poitiers), peut être même croiserez vous le danseur en itinérance dans le public ?

Et à minuit, pour les danseurs infatigables, s’enchaineront les DJ Sets qui (on l’espère) finiront d’étancher votre soif de rythmiques !8 EUR.

Place de la libération

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire carteblanche36@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 18:00:00

fin : 2024-02-17



