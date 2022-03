SOIREE CABARET Lanton, 1 avril 2022, Lanton.

SOIREE CABARET Route de Blagon CENTRE D’ANIMATION DE LANTON Lanton

2022-04-01 – 2022-04-01 Route de Blagon CENTRE D’ANIMATION DE LANTON

Lanton Gironde

EUR 2 Spectacles:

– Bill Bloquet par La Compagnie Attractions et Phénomènes

– Lucien et La Plus Petite Fête Foraine du Monde par La Compagnie La Tendresse du Gravier

+33 5 56 03 86 10

