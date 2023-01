Soirée Cabaret Jazz Saint-Pierre-d’Exideuil Saint-Pierre-d'Exideuil Office de Tourisme de Civraisien en Poitou Saint-Pierre-d'Exideuil Catégories d’Évènement: Saint-Pierre-d'Exideuil

Vienne

Soirée Cabaret Jazz Saint-Pierre-d’Exideuil, 25 février 2023, Saint-Pierre-d'Exideuil Office de Tourisme de Civraisien en Poitou Saint-Pierre-d'Exideuil. Soirée Cabaret Jazz Salle des fêtes Saint-Pierre-d’Exideuil Vienne

2023-02-25 – 2023-02-25 Saint-Pierre-d’Exideuil

Vienne Saint-Pierre-d’Exideuil Vienne EUR 12 Formule Cabaret (tables, tartes salées, pâtisseries, boissons) animée par le Big Bang Cellois (17 musiciens et 1 chanteuse). Répertoire : Ellington, Basie et d’autres.

A 20h30 à la salle ds fêtes de Saint Pierre d’Exideuil.

12€

Réservation obligatoire Formule Cabaret (tables, tartes salées, pâtisseries, boissons) animée par le Big Bang Cellois (17 musiciens et 1 chanteuse). Répertoire : Ellington, Basie et d’autres.

A 20h30 à la salle ds fêtes de Saint Pierre d’Exideuil.

12€

Réservation obligatoire Pixabay

Saint-Pierre-d’Exideuil

dernière mise à jour : 2023-01-13 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Pierre-d'Exideuil, Vienne Autres Lieu Saint-Pierre-d'Exideuil Adresse Salle des fêtes Saint-Pierre-d'Exideuil Vienne Office de Tourisme de Civraisien en Poitou SIRTAQUI Nouvelle-AquitaineSIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine Ville Saint-Pierre-d'Exideuil Office de Tourisme de Civraisien en Poitou Saint-Pierre-d'Exideuil lieuville Saint-Pierre-d'Exideuil Departement Vienne

Saint-Pierre-d'Exideuil Saint-Pierre-d'Exideuil Office de Tourisme de Civraisien en Poitou Saint-Pierre-d'Exideuil Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre-dexideuil-office-de-tourisme-de-civraisien-en-poitou-saint-pierre-dexideuil/

Soirée Cabaret Jazz Saint-Pierre-d’Exideuil 2023-02-25 was last modified: by Soirée Cabaret Jazz Saint-Pierre-d’Exideuil Saint-Pierre-d'Exideuil 25 février 2023 Office de Tourisme de Civraisien en Poitou Saint-Pierre-d'Exideuil Saint-Pierre-d'Exideuil Vienne Salle des fêtes Saint-Pierre-d'Exideuil Vienne vienne

Saint-Pierre-d'Exideuil Office de Tourisme de Civraisien en Poitou Saint-Pierre-d'Exideuil Vienne