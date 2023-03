Soirée Cabaret Jazz Manouche salles des fêtes Laroque-Timbaut Laroque-Timbaut Catégories d’Évènement: Laroque-Timbaut

Lot-et-Garonne

Soirée Cabaret Jazz Manouche salles des fêtes, 3 mars 2023, Laroque-Timbaut Laroque-Timbaut. Soirée Cabaret Jazz Manouche place de l’hôtel de ville salles des fêtes Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne salles des fêtes place de l’hôtel de ville

2023-03-03 21:00:00 – 2023-03-03 23:00:00

salles des fêtes place de l’hôtel de ville

Laroque-Timbaut

Lot-et-Garonne Laroque-Timbaut 0 0 EUR Pour cette 9ième édition est invité Le Quartet DJANGOPHIL ) qui jouera du Jazz Swing Manouche où en toute convivialité, le public en famille ou entre amis écoutera la musique tout en dégustant boissons et pâtisseries maison. Pour cette 9ième édition est invité Le Quartet DJANGOPHIL ) qui jouera du Jazz Swing Manouche où en toute convivialité, le public en famille ou entre amis écoutera la musique tout en dégustant boissons et pâtisseries maison. +33 6 83 93 38 40 association Patrimoine et Culture de Laroque-Timbaut Asso Patrimoine et culture

salles des fêtes place de l’hôtel de ville Laroque-Timbaut

dernière mise à jour : 2023-02-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Laroque-Timbaut, Lot-et-Garonne Autres Lieu Laroque-Timbaut Adresse Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne salles des fêtes place de l'hôtel de ville Ville Laroque-Timbaut Laroque-Timbaut Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville salles des fêtes place de l'hôtel de ville Laroque-Timbaut

Soirée Cabaret Jazz Manouche salles des fêtes 2023-03-03 was last modified: by Soirée Cabaret Jazz Manouche salles des fêtes Laroque-Timbaut 3 mars 2023 Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne place de l'hôtel de ville salles des fêtes Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne salles des fêtes Laroque-Timbaut

Laroque-Timbaut Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne