Soirée cabaret jazz » Camarillo Quartet » salle des fêtes Laroque-Timbaut, vendredi 1 mars 2024.

L’association Patrimoine et Culture vous invite à la 12ème édition d’une soirée cabaret-jazz, où attablés en famille ou entre amis vous écouterez tout en dégustant boissons et pâtisseries faîtes par les bénévoles de l’asso, le Quartet CAMARILLO qui interprétera des standards du jazz, swing blues.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 21:00:00

fin : 2024-03-01 23:30:00

salle des fêtes place de l’hôtel de ville

Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine christian.meyzonnat@orange.fr

