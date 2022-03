Soirée cabaret Gaël Gaël Catégories d’évènement: Gaël

Ille-et-Vilaine

Soirée cabaret Gaël, 2 avril 2022, Gaël. Soirée cabaret Gaël

2022-04-02 – 2022-04-02

Gaël Ille-et-Vilaine Gaël Soirée cabaret à la micro-brasserie la Gaëlle “les amoureux fous” Réservation repas et concert au 06.07.34.98.15. +33 6 07 34 98 15 Soirée cabaret à la micro-brasserie la Gaëlle “les amoureux fous” Réservation repas et concert au 06.07.34.98.15. Gaël

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Gaël, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Gaël Adresse Ville Gaël lieuville Gaël Departement Ille-et-Vilaine

Gaël Gaël Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gael/

Soirée cabaret Gaël 2022-04-02 was last modified: by Soirée cabaret Gaël Gaël 2 avril 2022 Gaël ille-et-vilaine

Gaël Ille-et-Vilaine