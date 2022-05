Soirée Cabaret Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains Catégories d’évènement: Eugénie-les-Bains

Eugénie-les-Bains Landes EUR 17 Mercredi 11 mai le Camping les Sources à Eugénie-les-Bains organise une soirée cabaret à la terrasse de la Pena à 19h30 !

– Assiette de charcuterie

– Jambon frais à la broche

– Piperade maison

– Fromage du Pays

– Tarte

Eugénie-les-Bains

