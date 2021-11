Naintré Salle du Riveau Naintré, Vienne Soirée Cabaret du Monde Salle du Riveau Naintré Catégories d’évènement: Naintré

Soirée Cabaret du Monde

le samedi 20 novembre à 20:00

Apéro dinatoire au ryhtme de la musique et du chant avec KA Pasyon. Tarif : 20€ Contact et réservation : 05 49 90 07 87 – [labarque@labarque-naintre.org](mailto:labarque@labarque-naintre.org)

20 €

organisée par la Barque Salle du Riveau Rue de Chédeville 86530 Naintré Naintré près de l’ALSH Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T20:00:00 2021-11-20T23:00:00

