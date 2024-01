Soirée cabaret du Comité des Fêtes et de l’Animation. Salle polyvalente la Pépinière Roncherolles-sur-le-Vivier, samedi 10 février 2024.

Soirée cabaret du Comité des Fêtes et de l’Animation. Le Comité des Fêtes et de l’Animation de Roncherolles-sur-le-Vivier propose une soirée cabaret avec les Lady’s Boys. Samedi 10 février, 20h00 Salle polyvalente la Pépinière Sur inscription, tarif du repas/spectacle 28 euros/adulte et 10 euros/enfant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T20:00:00+01:00 – 2024-02-10T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-10T20:00:00+01:00 – 2024-02-10T23:00:00+01:00

Salle polyvalente la Pépinière Route de Darnétal, Roncherolles-sur-le-Vivier Roncherolles-sur-le-Vivier 76160 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 72 79 08 49 »}]