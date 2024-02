Soirée Cabaret décalé Meung-sur-Loire, samedi 17 février 2024.

Poussez les portes du Cabaret pour une folle soirée !

Poussez les portes du Cabaret des Extravagantes et devenez les acteurs d’une folle soirée ! Coco, Jesse et Georgia vous ont concocté un spectacle chanté, dansé, moderne et … décalé. Dans une mise en scène un brin déjantée et d’un esthétisme étincelant, elles vous livrent une comédie à la fois drôle, sensuelle et originale. La soirée cabaret sera suivi d’une soirée dansante.

Billetterie sur le site internet de l’association L’Elan de Meung.5 EUR.

Début : 2024-02-17 20:00:00

fin : 2024-02-17

Rue du Pont

Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire elandemeung@gmail.com

L’événement Soirée Cabaret décalé Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2024-02-01 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE