Soirée cabaret concert de « Moyenne Rig » / Festival « La Semaine Acadienne 2024 » rue Arthur Leduc Courseulles-sur-Mer, mardi 13 août 2024.

Soirée cabaret concert de « Moyenne Rig » / Festival « La Semaine Acadienne 2024 » rue Arthur Leduc Courseulles-sur-Mer Calvados

Un peu comme le village d’Astérix, ils nous proviennent d’une petite communauté francophone fière et dynamique vivant dans la ville anglophone de Saint John au Nouveau-Brunswick, Canada. Les membres du groupe sont encore à l’école secondaire, mais détrompez-vous, ils ont déjà tourné au Québec, dans les provinces de l’Atlantique et ils débarquent ici avec leur son country/bluegrass qui risque de vous faire taper du pied et des mains! Accueillons chaleureusement, Moyenne Rig!

Billetterie https://www.billetweb.fr/moyenne-rig1

rue Arthur Leduc Salle de l’OMAC

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie infos@semaineacadienne.net

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-13 21:00:00

fin : 2024-08-13



