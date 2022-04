Soirée Cabaret chez les Croqueurs de Pavés Châlette-sur-Loing Châlette-sur-Loing Catégories d’évènement: 45120

Châlette-sur-Loing 45120 Châlette-sur-Loing Ouverture des portes dès 19h30, début du spectacle à 20h30.

Entrée à prix libre, bar et restauration sur place possible

Spectacle de cirque puis concert Au programme : “Routine matinale” de la cie 4pieds 1chaise (cirque) et concert du groupe So Far So Good croqueursdepaves@gmail.com +33 6 79 37 80 46 https://www.lescroqueursdepaves.fr/ Ouverture des portes dès 19h30, début du spectacle à 20h30.

