Soirée Cabaret Casta Poligny Poligny Catégories d’évènement: Jura

Poligny

Soirée Cabaret Casta Poligny, 19 mars 2022, Poligny. Soirée Cabaret Casta Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre Poligny

2022-03-19 – 2022-03-19 Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre

Poligny Jura Poligny EUR 60 60 Soirée Cabaret Casta Le Samedi 19 mars, à partir de 20h Dîner spectacle dansant

8 artistes de cabaret : danseuses, danseurs, transformistes, performers

Menu complet à 60€ Réservation obligatoire au 03 84 37 02 76 contact@lecasta.fr +33 3 84 37 02 76 Soirée Cabaret Casta Le Samedi 19 mars, à partir de 20h Dîner spectacle dansant

8 artistes de cabaret : danseuses, danseurs, transformistes, performers

Menu complet à 60€ Réservation obligatoire au 03 84 37 02 76 Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre Poligny

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Poligny Autres Lieu Poligny Adresse Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre Ville Poligny lieuville Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre Poligny Departement Jura

Poligny Poligny Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/poligny/

Soirée Cabaret Casta Poligny 2022-03-19 was last modified: by Soirée Cabaret Casta Poligny Poligny 19 mars 2022 Jura Poligny

Poligny Jura