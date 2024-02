Soirée Cabaret Carspach, samedi 3 février 2024.

Soirée Cabaret Carspach Haut-Rhin

Le Cercle St Georges de Carspach vous propose, le temps d’un soir, une parenthèse étincelante où chansons et danses aux styles variés vous emporteront dans un tourbillon glamour, coloré mais également moderne, grâce aux chanteurs et chanteuses de l’Académie du Spectacle de Hirsingue, accompagnés des danseurs du New Club de Mulhouse. EUR.

7 rue du 7 Août

Carspach 68130 Haut-Rhin Grand Est aime.metzger@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 20:00:00

fin : 2024-02-03 20:00:00



L’événement Soirée Cabaret Carspach a été mis à jour le 2024-01-25 par Office de tourisme du Sundgau